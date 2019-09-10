شاهد.. سقوط عشرات القتلى فى كربلاء خلال ذكرى عاشوراء

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مجموعة من الصور لحادث تدافع واختناق أثناء تأدية مراسم دينية في محافظة كربلاء جنوبي العراق.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية - منذ قليل - مقتل 31 شخصًا إثر حادث التدافع، بالإضافة إلى عدد من عشرات الجرحى في انهيار جزء من ممشى خلال ذكرى عاشوراء في كربلاء.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، في بيان له منذ قليل، إن 16 شخصًا استشهدوا وأصيب 75 آخرون في الحادث، مشيرًا إلى أن هذه الحصيلة ليست نهائية، ومُرجح ارتفاعها.
واحتفل مئات الآلاف من الشيعة في العراق، اليوم الثلاثاء، بإحياء ذكرى "عاشوراء"، وانطلقت مراسم إحياء المناسبة في مدينة كربلاء عند ضريح الإمام الحسين، في تقليد اعتاد العراقيون الشيعة على إحيائه.
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