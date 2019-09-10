ياسر العطا يواصل كشف الأسرار بشأن سقوط حكومة البشير….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف عضو المجلس السيادي الفريق ركن ياسر العطا، أسرار تُنشر لأول مرة عن اجتماعاتهم وقادة الدعم السريع بشأن سقوط النظام، واختيار الوقت المناسب للخروج بأقل الخسائر، مؤكداً دعوتهم لقادة المعارضة للاعتصام بساحة القيادة العامة حفاظاً على الأرواح.

وأفصح العطا في حوار له مع صحيفة الصيحة الصادرة صباح اليوم أنهم كانوا يخططون في صمت خشية حدوث انشقاق داخل المؤسسة العسكرية، لافتاً إلى مضيهم في اتجاه أن يصدر البيان الفريق أول ركن عوض بن عوف، وقال: “تحدثت إلى ابن عوف وأبلغته ضرورة تنحي الرئيس والسفر إلى الخارج حتى لا يذل ويهان، وقلت له يا سعادتك الحكومة انتهت، وإلى الآن ممكن نحمي الرئيس من المحكمة الجنائية لكن إذا مضى الوقت المسألة تصبح صعبة”، وأضاف: طأيقنا أن البلاد تمضي نحو الهاوية”، وزاد: “خططنا ليوم 11 أبريل فاحتل البرهان وعبد الرحيم دقلو القيادة العامة وبيت الرئيس وقاموا بتأمين الحراسات وتغييرها، واستلم الكباشي زمام الأمر بوادي سيدنا، فيما ذهبت أنا إلى جبل أولياء، والفريق مجدي رئيس قوات الأركان البرية إلى سلاح المهندسين وسيطر عليها، وأعلنا بعدها إسقاط النظام”.