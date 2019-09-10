خبير يدعو بالإسراع في إصدار قرار إستقلال البنك المركزي

الخليج 365 :

دعا الخبير المصرفي الدكتور حامد الامين، وزير المالية الى الإسراع بإصدار قرار يقضي باستقلالية البنك المركزي، كما دعا الى اعادة هيكلة شاملة كاملة ادارية وقانونية ومراجعة كل الأنشطة والعلاقات جميعا.

وعبر عن قلقله لوجود بون شاسع بين أهداف برنامج وزير المالية الإسعافي وواقع المؤسسات التي تدير العملية الاقتصادية.

وأوضح أن حجم ونوع القوانين والنظم الإدارية واللوائح والهياكل التنظيمية الحاليّة والإرث المتراكم من السياسات الاقتصادية التي صدر بعضها باجتهادات وزراء سابقين تمت بدون دراسات عميقة وخرج بعضها عن الأهداف التي صدرت من اجلها.

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وقال في تصريح لـ(سونا) إن الجهاز الاقتصادي الحاكم كان يعمل بإمرة الطاقم السياسي للحفاظ على تماسك واستقرار اقتصادي وهمي وحصر الأمر في مسائل الوقود والدقيق فقط وحل المشاكل وفق سياسة (رزق اليوم باليوم).

وأضاف أن برنامج الوزير الإسعافي الحالي ومجهوداته لتثبيت مؤشرات الاقتصاد الكلي تتطلب اجراء دراسة لإعادة هيكلة الأجهزة التي تدير الاقتصاد اولا، ومن ثم الشروع في تقديم البرامج والمقترحات .

وأضاف هناك حاجة ماسة عاجلة لإعادة النظر في القطاع المصرفي من حيث الكفاءة المصرفية وتكلفة تقديم الخدمات المصرفية ومدى شموليتها، لأن تقديم المقترحات في ظل وجود ذات النظم والقائمين على ادارة العملية الاقتصادية بأنفسهم، لن تجد طريقها للتنفيذ بسهولة ويسر- وفق ما ذكر الأمين.