شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف مجلس إدارة نادي المريخ عن مدة عقد لاعبه رمضان عجب بعدما أثير في بعض الوسائط عن دخول اللاعب في مفاوضات مع أندية أخرى داخل السودان. وقال المدير التنفيذي للنادي الدكتورمدثرخيري إن عقد اللاعب رمضان عجب مستمر في المريخ حتي شهريونيو من العام المقبل2020 وأكد أنه لايحق لأي نادي مفاوضه اللاعب كما أشيع. واوضح خيري في افادات للمكتب الاعلامي للنادي إن رمضان من اللاعبين المنضبطين والمشهود لهم بالأخلاق العالية وأشار إلى أن مجلس الادارة قررالجلوس مع اللاعب منذ وقت مبكر للتفاوض معه للتجديد لفترة ودعا الجمهور إلى عدم الالتفات للأخبارالغيرموثوقة. والشائعات. المادة السابقة زيادة أسعار الأغذية تؤدي إلى ارتفاع التضخم في السودان المقالة القادمة الأحكام الانطباعية.. بقلم يوسف عبد المنان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادي المريخ يعلن عن موعد إنتهاء عقد لاعبه رمضان عجب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.