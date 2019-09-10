الصين تطالب أمريكا إلى وقف “الممارسات غير الأخلاقية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ، اليوم الثلاثاء، أن بلادها تصر على أن تتوقف الولايات المتحدة عن ممارسة ضغط لا مبرر له على الشركات الصينية وتوجه اتهامات كاذبة ضدها دون أي مبرر، وأن هذا السلوك غير أخلاقي.

وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي: “الجانب الصيني يعارض بشدة قيام الولايات المتحدة في كل مرة، ودون مبرر، بتوجيه اتهامات كاذبة ضد الشركات الصينية وإساءة استخدام نفوذ الدولة لممارسة الضغط على الشركات الصينية. وهذا السلوك مشين وغير أخلاقي”.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق التي تروج لها الولايات المتحدة، وفي المستقبل ستسبب ضررا خطيرا لسمعة الولايات المتحدة، وسيكون لها تأثير خطير على ثقة الشركات في البلدان الأخرى في تطوير التعاون مع الأمريكيين.

وشددت المتحدثة الصينية بقولها: “إننا نصر على أن تتوقف الولايات المتحدة عن ممارسة الضغط على بعض الشركات الصينية دون أي مبرر، ومن أجل تهيئة بيئة أعمال غير تمييزية وعادلة ومتساوية للشركات الصينية التي تمارس أعمالاً في الولايات المتحدة”.

وأفادت تقارير، في وقت سابق، أن شركة “هواوي تكنولوجيز” سحبت دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بعد سماح واشنطن بتصدير معدات اتصالات سلكية ولاسلكية للشركة، تم حظرها قبل عامين للاشتباه في انتهاك ضوابط التصدير.

ويذكر أن الإدارة الأمريكية تتهم شركة “هواوي” بالتعاون مع الجيش والاستخبارات في جمهورية الصين الشعبية، وتلمح لاحتمال تجسس الشركة على عملاء أمريكيين، كما تعمل الولايات المتحدة على إقناع عدد من الدول بعدم استخدام البنية التحتية والمعدات الخاصة بشركة “هواوي” عند الانتقال إلى المعيار الخلوي جي 5.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية وضعت في شهر أيار/مايو، شركة “هواوي” على اللائحة السوداء، ما يغلق أمامها الطريق، لشراء المكونات والتقنيات من الشركات المصنعة الأميركية، كما أدرجتها في قائمة الشركات، المحظور عليها التعامل مع الشركات الأميركية، دون الحصول على تراخيص.

سبوتنيك