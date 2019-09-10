عون يوجه رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى إسرائيل … بعد خطاب نصر الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن أمله في أن تستأنف الولايات المتحدة الأمريكية وساطتها للتوصل إلى ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل.

وقال عون، خلال استقباله مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر في بيروت اليوم الثلاثاء، إن “لبنان يأمل في أن تستأنف الولايات المتحدة الأمريكية وساطتها للتوصل إلى ترسيم الحدود البرية والبحرية في الجنوب من حيث توقفت مع السفير ديفيد ساترفيلد، لا سيما وأن نقاطًا عدة تم الاتفاق عليها ولم يبق سوى القليل من النقاط العالقة في بنود التفاوض”، وذلك حسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وجدد “التأكيد على التزام لبنان بقرار مجلس الأمن رقم 1701، في حين أن إسرائيل لا تلتزم به وتواصل اعتداءاتها على السيادة اللبنانية في البر والجو والبحر، علما أن أي تصعيد من قبلها سيؤدي إلى إسقاط حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة الحدودية منذ حرب تموز/ يوليو 2006”.

ودعا الرئيس اللبناني “الولايات المتحدة إلى أن تساعد لبنان في تسهيل عود النازحين إلى أرضهم، لأن لبنان لم يعد قادرا على تحمل المزيد بعد التداعيات السلبية التي طاولت كل القطاعات اللبنانية نتيجة تزايد أعدادهم”، مؤكدا على “ضرورة تقديم منظمات الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية الأخرى، مساعداتها إلى النازحين داخل سوريا لأن ذلك يساعد في عودتهم الى قراهم واراضيهم”.

وأعرب عون عن خشيته أن يكون موضوع النازحين السوريين قد تحول الى مسألة سياسية يجري استغلالها بدلاً من التعاطي معها من زاوية إنسانية.

وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، أعلن في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي تحول في الفترة الأخيرة إلى جيش هوليوودي مستخدما أساليب ساقطة كالمجسمات والألعاب لمحاولة خداع عناصر المقاومة اللبنانية.