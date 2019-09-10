الخليج 365 : طالب محافظ مشروع الجزيرة محمد عثمان سمساعة بتوفير مدخلات العروة الشتوية فى وقت مبكر وخاصة المبيدات.. وأضاف سمساعة أن المزراعين الذين تضرروا فى العروة الصيفية يجب أن يجدوا حظاً فى التمويل للعروة الشتوية .. وبلغ إجمالى المساحة المتضررة بمشروع الجزيرة والمنافل بالسيول والأمطار (104.024) فدان من اجمالى المساحة المزروعة للعروة الصيفية (603.904) فدان بالجزيرة والمناقل بحسب التقارير الأولية لمشروع الجزيرة .. وتشير التقارير إلى أن جملة مساحة القطن المتضررة (25139) فدان من جملة (138.226) فدان .. وبلغت مساحة الذرة المتضررة بالغرق والسيول (74987) فدان بجانب (26165) فدان وتضررت مساحة تقدر بـ (4.732) فدان مزروعة بالجناين إلى جانب محاصيل أخرى.

وقال المدير الزرارعي بمشروع الجزيرة مصطفى إبراهيم إن فرق المسح تقوم بالتعامل مع شركات التأمين والشركات التعاقدية إلى جانب تنظيمات الإنتاج الزراعي والمزارعين، وتوقع أن تعود بعض المساحات للإنتاج، بينما توقع خروج مساحات مقدرة من العروة الصيفية. وطالب تنظيم مزارعى الجزيرة والمناقل الدولة بدعم وتمويل المزارعين الذين تأثرو بالسيول والأمطار وخرجوا من دائرة الإنتاج المادة السابقة الازرق يودع جماهيره بمران قوي قبل المغادرة إلى نيجيريا المقالة القادمة عون يوجه رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى إسرائيل … بعد خطاب نصر الله

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر (104) ألف فدان تضررت بالسيول والأمطار بالجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.