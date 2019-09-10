الازرق يودع جماهيره بمران قوي قبل المغادرة إلى نيجيريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يودع الهلال جماهيره بمران أخير اليوم قبل مغادرة بعثته فجر غدٍ الأربعاء إلى نيجيريا لمواجهة إنيمبا في ذهاب دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأزرق قد أدى تجربة تحضيرية أمس الأول، وعرفت تحضيرات الفريق غيابات عديدة بسبب تواجد الدوليين مع المنتخب الوطني الأول الذي يتأهب لمباراته مساء اليوم أمام نظيره التشادي، كما يفقد الأزرق عدداً مقدراً من نجومه بالمنتخب الأولمبي، وسينضم الدوليون للبعثة قبيل مغادرتها،.

ولا يفقد الهلال في مباراته أمام النيجيري جهود لاعب مؤثر وسيحظى الجهاز الفني بتشكيلة متكاملة ومثلت مباراتا المنتخب الأول والألومبي دفعة معنوية للاعبين، وسينضم نجوم الأولمبي للبعثة بنيجيريا.

الهلال سيكون في حاجة للعودة بأفضل نتيجة من معقل إنيمبا بأجوائها الصعبة، غير أن تمرس وخبرة النجوم الكبار ستعينهم كثيراً علي تجاوز الموقف الصعب.

* الأزرق في مطب صعب

قائد الهلال السابق يحذر من الأجواء في معقل إنيمبا

حذر قائد الهلال ونجمه الجماهيري السابق، محمد بشير “بِشَّة”، من فقدان الهلال طاقة لاعبيه البدنية قبل مواجهة إنيمبا النيجيري يوم 15 سبتمبر المقبل بإياب الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، مشيرًا إلى عدة عوامل قد تتسبب بحدوث ذلك مقدماً مقترحاً لحل مشكلة السفر.وقال بشة في تدوينة على صفحته في “فيسبوك”: “لعبت من قبل في معقل إنيمبا بمدينة آبا النيجيرية وأعرف جيداً حجم المعاناة التي سيقابلها فريق الكرة هناك”.وقدم قائد الهلال السابق مقترحاً لتقليل حجم معاناة الهلال قبل مواجهة إنيمبا: “الرحلة الطويلة والشاقة تنعكس على أداء اللاعبين وتخصم من مردودهم داخل المستطيل الأخضر”.وأردف: “أتمنى أن تتمكن الإدارة من توفير رحلة قصيرة، خلاف التي ذهبنا بها من قبل، 21 ساعة من التحليق المتواصل والانتظار في المطارات التي أثرت على الجاهزية البدنية بشكل واضح”.وحول أحوال الطقس وظروف الملعب قال بشة، إن الأجواء في معقل فريق إنيمبا ممطرة طوال العام، وهذا الوضع يستوجب أن يحتاط الفريق بأحذية المطر، مضيفاً أن ملعب إنيمبا مؤخراً اكتسى بالعشب الصناعي، وذلك يعد أمرًا جيدًا، حيث يساعد في تحركات اللاعبين وتمرير الكرة.

وختم بشة: “إنيمبا من الفرق النيجيرية العريقة والتي فازت بالبطولات الإفريقية الكبرى، وظل يغيب لفترات ولكنه يعود بصورة أقوى، خالص الأمنيات للأزرق بتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من المهمة في لقاء الإياب وخطف بطاقة الترقي للدور المقبل”