إتحاد الكرة يحذّر المريخ من مصير النيل شندي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حذر اتحاد كرة القدم السوداني نادي المريخ من مصير النيل شندي حال لم يسدد النادي مستحقات الفرنسي دييغو غارزيتو، وكانت لجنة الانضباط بالفيفا قد أوقعت عقوبة قاسية على النيل شندي قضت بهبوطه للدرجة الأولى بقرار تأديبي.

ويمر المريخ بمحنة كبيرة وأزمة مالية قاسية في وجود أفشل مجلس عبر تأريخ النادي البعيد والقريب. ويطالب الفرنسي ونجله أنتونيو نادي المريخ بمبلغ (273) ألف دولار واجبة السديد في موعد أقصاه غداً الأربعاء وهو ما سيكون صعباً على مجلس هزيل افتقد كل مقومات البقاء.

وسيكون المريخ على موعد مع عقوبة تتفاوت بين خصم (6) نقاط من رصيده في الدوري الممتاز الحالي أو الهبوط للدرجة الأولى أو الثانية حال لم يتمكن من سداد المستحقات في موعدها الذي حدده الاتحاد الدولي بناء على مخاطبة رسمية من محامي غارزيتو، وستتحول أوراق القضية للجنة الانضباط إن لم يلتزم المريخ بالسداد.