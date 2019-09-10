سلطات جنوب دارفور تمهل سيارات “البوكو حرام” أسبوعاً

قررت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور في اجتماع برئاسة والي الولاية، اللواء الركن هاشم خالد محمود، إمهال أصحاب العربات غيير المقننة (البوكو حرام) أسبوعاً واحداً لتوفيق أوضاعها عبر المرور أو إبقائها في داخل المنازل.

وقال الوالي إن العربات غير المقننة تسببت في العديد من الحوادث، إضافة إلى إخلالها بالأوضاع الأمنية بالولاية.

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ووجه الوالي بحسب الشروق – بمصادرة أي عربة غير مقننة والقبض عليها في شوارع الولاية، اعتباراً من الخامس عشر من سبتمبر الجاري.

من جانبه، لفت مدير إدارة الجمارك بالولاية، العقيد شرطة عبدالمنعم سليمان، إلى أن الاجتماع خرج بالعديد من التوصيات بخصوص العربات غير المقننة، من بينها إبقاؤها بالمنازل وعدم تجوالها في شوارع الولاية، اعتباراً من الخامس عشر من سبتمبر الجاري حتى يتم إصدار قرار مركزي بفتح الجمارك لتقنينها، مشيراً إلى الإجراءات الخاصة بالفحص الجمركي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)