المتحري يكشف تفاصيل حرق عربة عضو بجهاز الأمن

في الجلسة الثانية لوقائع محاكمة (15) متهماً من بينهم نظاميان متهمين بحرق عربة عضو بجهاز الأمن والمخابرات ونهب سلاح (طبنجة) بمنطقة القلابات بالحاج يوسف، واصلت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي إبراهيم عز الدين أمس، سماع إفادات المتحري بعد أن تم رفع الجلسة السابقة لعدم مثول المتهم الثالث أمام المحكمة، وقال المتحري ملازم شرطة أبو عاقلة آدم إنه استجوب الشاكي والذي أفاد في أقواله في يومية التحري بأنه وفي يوم الحادث كان قد خرج من منزله متجهاً نحو مكاتب جهاز الأمن والمخابرات، وسمع فجأة عدداً من المساجد بالمنطقة تنبه السكان بأن هنالك عصابات متفلتة تتهجم على المنازل، وعند وصوله لمنطقة القلابات وجد (150) شخصاً مسلحاً بالأسلحة البيضاء، وأن بعض المتفلتين هجموا عليه ووصفوه بـ(كتائب الظل)، وقاموا بحرق عربته، وأن دورية من الشرطة كانت قد وصلت إلى منطقة القلابات وألقت القبض على مجموعة من المتفلتين واقتادتهم إلى قسم شرطة التكامل لتدوين البلاغ في مواجهتهم، إلا أنهم وجدوا القسم محاصراً من قبل مواطنين ومن ثم هجموا على القسم، وأنه أصيب في رأسه، وتم إسعافه إلى المستشفى.

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وسرد المتحري أقوال المتهمين التي أدلوا بها عند استجوابهم، والذين أنكروا علاقتهم بحرق عربة الشاكي، فيما قال المتهم الثالث إن شخصاً ما أحضر له عجل حديد العربة المحروقة وتركها بمنزله، وأضاف المتهم الرابع أنه عند مشاهدته لأشخاص يقومون بفك عربة الشاكي، قام بأخذ (ماكينتها).

وأوضح المتهم الخامس أنه قام بأخذ أغراض من العربة بعد حرقها، وقال المتهم الثاني عشر عند استجوابه إنه عثر على هاتف بالأرض وقام بأخذه، وفي اليوم الثاني تم القبض عليه.

وأشار المتحري بحسب ما نقلته صحيفة آخر لحظة – إلى أنه عثر على المعروضات التي فقدت من العربة بحوزة بعض المتهمين عبارة عن (هيكل العربة، عجل حديد، كبوت وهاتف)، وأضاف المتحري أنه تم تفتيش منزل المتهم الخامس ولم يتم العثور على السلاح، ووجهت النيابة بتقديم المتهمين للمحاكمة تحت نص المواد (21/175/139/182) من القانون الجنائي المتعلق بالاشتراك الجنائي والنهب والأذى الجسيم والإتلاف، وحددت المحكمة جلسة غداً لسماع إفادات الشاكي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)