رئيس الوزراء الى جوبا في أول زيارة خارجية يوم الخميس

أعلنت الحكومة أن رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، سيزور جوبا عاصمة جنوب السودان يوم الخميس المقبل، لمدة يومين، في أول رحلة خارجية له، بعد توليه مهام منصبه، وسيجري رئيس حمدوك محادثات مع الرئيس سلفاكير ميارديت وقادة الحركات المسلحة.

وقال وزير الإعلام، فيصل محمد صالح، في تصريح صحفي، يوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الذي سيرافقه 4 من وزراء من الحكومة، سيتوجه يوم الخميس إلى جوبا، وسيعود إلى السودان الجمعة المقبلة.

وأضاف أن الزيارة الخارجية الأولى لرئيس الوزراء السوداني إلى جنوب السودان، هدفها تأكيد العلاقة الخاصة بين السودان وجنوب السودان.

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وأوضح بحسب الشروق – أن الزيارة ستبحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وجوبا إلى جانب الجهود التى تقوم بها جوبا لإحلال السلام فى السودان.

وكان المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الشفيع خضر، قد عقد سلسة من الاجتماعات في جوبا طوال الأيام الماضية، شملت سلفاكير ميارديت وعدداً من قادة الحركات.

ووصل إلى جوبا الإثنين وفد من المجلس السيادي برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو، للجلوس مع الحركات المسلحة السودانية، بغرض الوصول إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في السودان، وذلك في إطار المبادرة المقدمة من سلفاكير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)