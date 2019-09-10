محكمة طوارئ تصدر احكاماً رادعة لمدانين بتهريب دقيق المخابز

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أصدرت محكمة الطوارئ بالخرطوم شمال، برئاسة القاضي حامد صالح حامد أمس، عقوبة السجن (3) أشهر والغرامة (50) ألف جنيه، وذلك في مواجهة (عاملين) بمخبز أدانتهما المحكمة بمخالفة المادة (3) من قانون الطوارئ والمتعلق بنقل وتهريب السلع (الدقيق)، وقررت المحكمة حبس المدانين (3) أشهر في حالة عدم دفعهما للغرامة، وفي الوقت نفسه أمرت المحكمة بمصادرة المعروضات عدد (144) جوال دقيق مدعوم لصالح حكومة السودان، على أن يسلم للجهات المختصة.

وتتلخص وقائع البلاغ بحسب صحيفة آخر لحظة – في أن معلومة كانت قد توفرت للسلطات الأمنية بأن مجموعة تقوم ببيع حصة دقيق المخابز بالسوق الأسود، تم رصد المتهمين والقبض عليهما وبحوزتهما عدد (144) جوال دقيق داخل مخبز بمنطقة أم درمان، وتم اقتيادهما إلى دائرة الاختصاص، وبالتحري معهما أقرا بارتكابهما للجريمة، وعقب الفراغ من التحريات أحيل الملف إلى المحكمة التي توصلت للعقوبة أعلاه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)