رقم فلكي.. كم تبلغ ثروة رونالدو؟

انتزع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الموسم صدارة قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سيطر عليها في السنوات الماضية.

فـ “صاروخ ماديرا” الذي تقاضى 125 مليون دولار عام 2019 فقط، حل في المركز الثاني بفارق 17 مليون دولار عن “البولغا”.

ولكن كم تبلغ ثروة هذا الصاروخ الكروي؟

تقدر ثروة رونالدو بـ450 مليون دولار، ليكون أحد أثرى الرياضيين في العالم، فمنذ 2009 وحتى الآن وهو يتقاضى معدلا يصل إلى تسعين مليون دولار سنويا.

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وهذا المبلغ يأتي من راتبه الشهري وعقود الرعايا والإعلانات، وهذا ما جعله يشتري أغلى المنازل والسيارات واليخوت.

وبحسب الجزيرةنت ولكن “صاروخ ماديرا” يعرف جيدا كيف يستثمر أمواله وتعلم الدرس ممن سبقوه من اللاعبين الذين أفلسوا بعد تركهم للمستطيل الأخضر، فهو يترأس مجالس إدارات شركات عدة تدير فنادق ومتحفا باسمه وخطا للعطور والملابس الجاهزة والداخلية، كما سُمي مطار باسمه في البرتغال.

فالدون نجح في أن يكون أحد أفضل اللاعبين في العالم ويستمر في المستوى الأول بكرة القدم وبالوقت نفسه يعد رجل أعمال ناجحا يعرف كيف يدير عشرات الملايين التي يجنيها من كرة القدم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)