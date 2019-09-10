مسلحون يهاجمون مقر شركة والخفير يتصدى لهم

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دانت محكمة جنايات الخرطوم جنوب، عصابة متفلتة مكونة من (3) أفراد كانت قد هاجمت بالأسلحة البيضاء (سواطير)، مقر شركة عاملة في مجال الأدوات الصحية والسباكة بقصد السرقة وقاموا بالاعتداء بالضرب على خفير الشركة مسببين له الجراح العمد، وأوقعت المحكمة عقوبة لمدة (سنة)، وذلك في مواجهة المدانين الـ(3)، كما ألزمت المحكمة في الوقت نفسه المدانين بدفع مبلغ (55) ألف جنيه للمجني عليه (الخفير)، على سبيل التعويض جراء الإصابة التي تعرض لها على يد المدانين.

ويعود أصل القضية بحسب صحيفة آخر لحظة – إلى أن المجني عليه وهو يعمل (خفيراً) في إحدى الشركات بجنوب الخرطوم، كان قد أحس بحركة غير اعتيادية داخل مقر الشرطة، وخرج من غرفته ليتفقد المكان وشاهد مجموعة مكونة من (3) أفراد يشرعون في كسر باب غرفة مدير الشركة، فتصدى لهم الخفير بعكاز، إلا أن المهاجمين سددوا له عدة ضربات بالسواطير، مسببين له كسوراً في الأرجل والأيدي، بالإضافة إلى أن أحدهم قام بلكمه على وجهه مما أدى إلى سقوط أسنانه، وهب جاره لنجدته مستعيناً بعدد من الأفراد، ماأدى لهروب المتهمين من داخل الشركة وتم توقيف متهم وإسعاف المجني عليه إلى المستشفى، وبموجب أورنيك (8) جنائي تم تدوين بلاغ في مواجهة المتهمين بإرشاد المتهم الأول، وتمت محاكمتهم وفقاً لذلك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)