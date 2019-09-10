الأرصاد تتوقع هطول أمطار خلال العشرة أيام المقبلة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر في تقريرها العشري لحالة الطقس وموقف الأمطار المتوقعة بالبلاد، يوم الثلاثاء، هطول أمطار بمعظم ولايات البلاد خلال فترة التوقع من التاسع إلى الخامس عشر من الشهر الجاري.

وأشارت الوحدة إلى احتمال هطول أمطار غزيرة تصل إلى 20 ملم فأكثر بالأجزاء الجنوبية من ولايات كسلا والقضارف وسنار والنيل الأزرق، وكذلك الأجزاء الجنوبية من ولايات النيل الأبيض والجزيرة، والأجزاء الجنوبية من شمال كردفان وجنوب كردفان وغرب كردفان، والأجزاء الوسطى والجنوبية من ولاية غرب كردفان وولايات شرق ووسط وغرب وجنوب دارفور.

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وتوقعت الوحدة أمطاراً متوسطة بين 5-20 ملم (بالأجزاء الجنوبية من ولاية البحر الأحمر، الأجزاء الشمالية من ولاية القضارف ولاية كسلا، الجزيرة، الأجزاء الوسطى من ولاية النيل الأبيض، الأجزاء الوسطى من ولاية شمال كردفان والأجزاء الشمالية من ولاية غرب كردفان، الأجزاء الجنوبية من ولاية شمال دارفور والأجزاء الشمالية من ولاية غرب دارفور).

وأشارت الوحدة بحسب الشروق – إلى توقع أمطار خفيفة تصل من (2-5ملم ) بالأجزاء الجنوبية من ولاية البحر الأحمر والأجزاء الشمالية من ولاية كسلا والأجزاء الشمالية من ولاية القضارف وولاية الجزيرة والأجزاء الشمالية والوسطى من ولاية الخرطوم والأجزاء الوسطى من ولاية شمال كردفان والأجزاء الوسطى من ولاية غرب كردفان والأجزاء الجنوبية من ولاية شمال كردفان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)