وفد كبير من ” الجبهة الثورية ” يصل الى القاهرة قريباً

التاريخ: 10-سبتمبر-2019
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أعلن محمد شرف ، القيادي البارز بحركة العدل والمساواة ومدير مكتبها بالقاهرة ، أن وفداً موسعاً من الجبهة الثورية سيصل القاهرة في الأيام القليلة المقبلة وذلك للتشاور حول عملية السلام الشامل .
وقال شرف : أن تحقيق الأستقرار في البلاد مرتبط بتحقيق السلام ، لافتاً الى حرص القاهرة مع الأخرين للمساهمة في تحقيق السلام لاعتبارات الجيرة والتاريخ والحدود ، الى جانب إرتباط أمن مصر بأمن السودان وإستقراره .
مؤكداً ان مسألة الحرب والسلام معقدة وشائكة وتحتاج لرؤية وخارطة طريق واضحة وترتيبات تحديد أطراف التفاوض ومكانه وزمانه.
مشيراً الى ان مصر حريصة على عقد إجتماع مع الجبهة الثورية لترتيب مشاركة الأطراف الإقليمية المهمة ، بجانب حرصها على إشتراك كل الأطراف المؤثرة في عملية السلام .
وقال أتوقع أن توجه مصر الدعوة لباقي الحركات المسلحة خارج الجبهة الثورية ، وعما تردد عن تولي الشفيع خضر مسؤولية مفوضية السلام .
وبحسب صحيفة اليوم التالي ، قال شرف أن الشفيع شخص يحظى بإحترام جميع الأطراف ، وأنه غيور على بلده ومهتم جداً بالقضية الوطنية ، مضيفاً ” لذلك لا أستبعد أن يكون أحد المهمين أو المسؤولين عن هذا الملف ”
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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