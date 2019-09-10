وفد كبير من ” الجبهة الثورية ” يصل الى القاهرة قريباً

أعلن محمد شرف ، القيادي البارز بحركة العدل والمساواة ومدير مكتبها بالقاهرة ، أن وفداً موسعاً من الجبهة الثورية سيصل القاهرة في الأيام القليلة المقبلة وذلك للتشاور حول عملية السلام الشامل .

وقال شرف : أن تحقيق الأستقرار في البلاد مرتبط بتحقيق السلام ، لافتاً الى حرص القاهرة مع الأخرين للمساهمة في تحقيق السلام لاعتبارات الجيرة والتاريخ والحدود ، الى جانب إرتباط أمن مصر بأمن السودان وإستقراره .

مؤكداً ان مسألة الحرب والسلام معقدة وشائكة وتحتاج لرؤية وخارطة طريق واضحة وترتيبات تحديد أطراف التفاوض ومكانه وزمانه.

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مشيراً الى ان مصر حريصة على عقد إجتماع مع الجبهة الثورية لترتيب مشاركة الأطراف الإقليمية المهمة ، بجانب حرصها على إشتراك كل الأطراف المؤثرة في عملية السلام .

وقال أتوقع أن توجه مصر الدعوة لباقي الحركات المسلحة خارج الجبهة الثورية ، وعما تردد عن تولي الشفيع خضر مسؤولية مفوضية السلام .

وبحسب صحيفة اليوم التالي ، قال شرف أن الشفيع شخص يحظى بإحترام جميع الأطراف ، وأنه غيور على بلده ومهتم جداً بالقضية الوطنية ، مضيفاً ” لذلك لا أستبعد أن يكون أحد المهمين أو المسؤولين عن هذا الملف ”

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )