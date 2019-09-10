“المركزي” يطالب رجل أعمال بـ(350) مليون جنيه حصائل صادر

التاريخ: 10-سبتمبر-2019
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علمت مصادر إنّ البنك المركزي أمهل أحد رجال الأعمال وبرلماني أسبق فترة أربعة أشهر لاسترداد مبلغ”350″ مليون جنيه وأكثر من”5″ ملايين دولار عبارة عن حصائل صادر.
وأكّدت المصادر أنّ رجل الأعمال الذي يعمل في مجالات الاستيراد والتصدير، ظل طوال السنوات السابقة يتهرّب من دفع حصائل الصادر، وفي كلّ مرّة يتم منحه مهلة، من قبل نافذين بالبنك المركزي.
وأشار إلى أنّ المهلة الأخيرة التي منحت لرجل الأعمال لا تقبل أيّ تسوية، وتتطلّب دفع المبلغ الأمر الذي يهدّد رجل الأعمال بدخول السجن، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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