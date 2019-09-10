الاستئناف تؤيد عقوبة اعدام نظامي قتل شاب بالرصاص

أيدت محكمة الاستئناف بحري شرق النيل حكم الإعدام قصاصاً الصادر في مواجهة نظامي أدين بقتل شاب باطلاقه عيار ناري عليه من بندقية كلاشنكوف بمنطقة الحاج يوسف., وكانت محكمة جنايات الحاج يوسف قد اصدرت قراراً بادانة المتهم بالقتل العمد وبتمسك اولياء الدم بحقهم في القصاص, أوقعت ضده عقوبة بالاعدام شنقاً حتى الموت.

Advertisements

وذكر قاضي المحكمة وليد حسن موسى في حيثيات قرار الادانة بحسب ما جاء بصحيفة الأهرام اليوم بان المتهم لم يستفد من أي الدفوع وموانع المسؤولية التي تحيل جريمة القتل من العمد الى شبهها, وحسب الاتهام بان الشرطة اوقفت المتهم بتهمة القتل العمد عقب اطلاقه الرصاص على شاب وقتله.

وبالتحقيق معه ذكر بانهم كانوا يحملون متهمين على عربة بوكس في طريقهم للقسم تجمهرت مجموعة من الاشخاص اعتراضاً على ذلك, وبينما تسير السيارة ببطء تمكن احد المقبوض عليهم من الفرار مشيراً الى ان رقيب بالشرطة كان معهم امره باطلاق أعيرة نارية في الهواء, واضاف المتهم بانهم اوقفوا العربة وارتكظ واطلق عيار ناري في الهواء, وعند اطلاق الثاني دفعه شخص من الخلف فتغير مخرج الطلقة واصابت القتيل, ونفى المتهم امام المحكمة مشاهدته لحظة اصابة المجني عليه, وبعد اكتمال كافة التحريات معه وجهت له النيابة تهمة القتل العمد واحالته للمحاكمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)