الشرطة تقدم سيدة للمحكمة بتهمة قتل زوجها بآلة حادة

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قدمت الشرطة سيدة للمحكمة بتهمة قتل زوجها ضرباً بآلة حادة إثر نقاش أسري بينهما داخل منزلها بولاية سنار, بعد ان وجهت له تهمة القتل العمد, وكانت الشرطة تلقت بلاغاً عن مقتل رجل داخل منزله, عقب ذلك تحرك فريق للمكان, المشار اليه ووجدت المجني عليه فارق الحياة متأثراً باصابته بآلة حادة على رأسه.

القت الشرطة القبض على زوجته وبالتحقيق معها أقرت بالجريمة وقالت بان خلافاً وقع بينها وزوجها المجني عليه واحتدم, وبحسب صحيفة الأهرام اليوم بعد سهو الزوج قامت بأخذ آلة حادة وضربه مما تسبب في وفاته, وبأمر تشريح صادر من النيابة ارسلت الجثة للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة, تدوين بلاغ في مواجهة المتهم بالقتل العمد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)