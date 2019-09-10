وزير التربية يذرف الدموع على حال التعليم بالبلاد

ذرف وزير التربية والتعليم د.محمد الأمين التوم أمس، الدموع على حال التعليم بالبلاد، وانهمرت دموعه وهو يتحدث عن وجود أطفال خارج مظلة التعليم، وآخرين يتعلمون في أوضاع مأساوية وبيئة متردية.

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وقال التوم خلال مخاطبته المعلمين بمباني الوزارة، إن الحكومة السابقة رفعت يدها تماماً عن التعليم حتى أحالته إلى أسوأ ما يكون، مؤكداً على ضرورة مراجعة سياسات التعليم بالبلاد على أن تكون بيئة التعليم جاذبة للمعلمين والتلاميذ معاً، في وقت أكد فيه رئيس لجنة المعلمين ياسين حسن، أن أركان التعليم بالبلاد منهارة تماماً، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)