هيئة الخرطوم: معالجة جذرية لمشكلة المياه بمنطقة مايو وأمبدة

التاريخ: 10-سبتمبر-2019
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أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن تركيب طلمبة غاطسة بملحقاتها لبئر منطقة مايو ذات الإنتاجية العالية بالحارة السابعة, في ذات الوقت الذي أكدت فيه أن عمل بئر أمبدة الحارة الثامنة بكفاءة عالية عقب إستبدال طلمبته بأخرى جديدة.
وأبان مدير مياه محلية جبل الأولياء مهندس عبدالوهاب علي احمد بحسب صحيفة المجهر, إن فريقاً هندسياً أجرى عدد من التشبيكات من خط المياه الرئيسي القادم من منطقة جبل الأولياء لتغذية منطقة مايو الحارات(12,13) مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف لأن تكون البديل في حال حدوث إنقطاع للتيار الكهربائي بالمنطقة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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