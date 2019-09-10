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سان جيرمان ينوي فتح المزاد لبيع نيمار

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يبدو أن الحديث عن المهاجم دا سيلفا سيستمر لن ينتهي حتي الآن وحتى بعد انتهاء سوق الانتقالات الشتوية القادمة بعد التقارير التي تؤكد رغبة باريس سان جيرمان بالتخلص منه.

 

وبعد أيام وأسابيع من المفاوضات والشائعات حول رحيله عن فرنسا، فقد انتهى الأمر ببقاء النجم البرازيلي في باريس سان جيرمان بعد محاولات المتعددة لإعادته إلى ملعب كامب نو هذا الصيف.

 

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وذكرت صحيفة “توتوسبورت” أن ليوناردو المدير الرياضي لنادي سان جيرمان الباريسي قرر التخلي عن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في يناير القادم، ولكن في حال وصول عرض مناسب.

 

بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على نيمار العيش لمدة أربعة أشهر قادمة بطريقة قسرية في ملعب حديقة الأمراء، حتى يحدد ليوناردو الطريقة التي سيبدأ بها المفاوضات مع مسؤولي برشلونة أو .

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