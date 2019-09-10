القيمة السوقية للاعبي ريال مدريد المعارين خارج صفوفه

كشفت صحيفة آس الإسبانية على القيمة السوقية لنجوم ريال مدريد المعارين للأندية الإسبانية والأوروبية، والذين يعوّل عليهم ليكونوا نجوم المستقبل خلال السنوات القادمة.

ويملك ريال مدريد مجموعة من اللاعبين الموهوبين الذين ما زالوا بحاجة للتطور والحصول على الخبرة التي تخولهم للعب في الفريق الأول، ولذلك تمت إعارتهم لأندية أخرى في الصيف المنصرم.

وهناك تفاوت في حجم موهبة معاري ريال مدريد، وهذا ينطبق أيضًا على قيمتهم السوقية في الوقت الراهن، حيث يعد داني سيبايوس الأعلى قيمة سوقية بـ30 مليون يورو، وذلك بالاستناد إلى الأرقام التي يحددها موقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في تقييم أسعار اللاعبين.

ويشارك سيبايوس بهذا الرقم الظهير المغربي أشرف حكيمي الذي يلعب في صفوف بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة، ومن المقرر أن تنتهي فترة إعارته في الصيف المقبل.

أندريه لونين (بلد الوليد): 7.5 مليون يورو

لوكا زيدان (راسينج سانتاندير): مليون يورو فقط

خيسوس فاييخو (وولفرهامبتون): 10 مليون يورو

خافي سانشيز (بلد الوليد): مليوني يورو

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سيرجيو ريجيلون (إشبيلية): 15 مليون يورو

أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند): 30 مليون يورو

داني سيبايوس (آرسنال): 30 مليون يورو

أوسكار رودريجيز (ليجانيس): 10 مليون يورو

ألبرتو سورو (سرقسطة) 3 مليون يورو

تيكفوسا كوبو (مايوركا): مليوني يورو

مارتن أوديجارد (ريال سوسيداد): 15 مليون يورو

خروخي دي فروتوس (بلد الوليد): 5 مليون يورو

بورخا مايورال (ليفانتي): 4 مليون يورو