منتخب طاجيكستان يفوز على منغوليا في تصفيات مونديال 2022

عزز منتخب طاجيكستان لكرة القدم بدايته القوية في التصفيات الأسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وحقق انتصاره الثاني على التوالي في المجموعة السادسة بالمرحلة الثانية من التصفيات وتغلب على مضيفه منتخب منغوليا 1 صفر اليوم الثلاثاء. وانفرد منتخب طاجيكستان بصدارة المجموعة السادسة مؤقتا رافعا رصيده إلى ست نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام منغوليا. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى سجل دافرون إيرجاشيف هدف المباراة الوحيد لمنتخب طاجيكستان في الدقيقة 81 فيما شهدت الدقيقة 85 طرد زميله اسكندر جاليلوف.

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