راموس يرحب بضم بوجبا إلى صفوف ريال مدريد

أكد سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسباني، أن الباب مفتوح أمام بول بوجبا، لاعب مان يونايتد، في حال قرر الانضمام إلى فريقه خلال المستقبل القريب.
وارتبط لاعب خط الوسط الفرنسي بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكن النادي الملكي فشل في تلبية المطالب المالية الضخمة للشياطين الحمر.
وأعلن اللاعب، البالغ من العمر 26 عاما في بداية هذا الصيف، أنه يرغب في ترك مانشستر يونايتد وخوض تحدٍ جديد، فيما تأرجح مستقبله بين الانضمام إلى يوفنتوس وريال مدريد.
وقال سيرجيو راموس، في حديث لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية: "اللاعب الكبير سيكون موضع ترحيب دائمًا في فريقنا، ريال مدريد منفتح دائمًا على لاعبين جيدين مثل بوجبا".
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