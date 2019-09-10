الأهلي المصري يتوجه إلى غينيا الاستوائية لمواجهة كانو سبورت غدًا

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى غينيا الاستوائية في الثانية من صباح غد الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة فريق "كانو سبورت" يوم 14 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ويرأس بعثة الأهلي، طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي والمكلف من المجلس برئاسة محمود الخطيب.

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وتستغرق الرحلة ما يقرب من 12 ساعة، تبدأ في الثانية صباحا بتحرك البعثة من مطار القاهرة عبر خطوط الطيران الإثيوبية لتصل إلى مطار أديس أبابا بعد ما يقرب من 5 ساعات، حيث تقضي البعثة ساعتين ترانزيت في المطار، وتتحرك بعدها مباشرة إلى غينيا الاستوائية في رحلة تستغرق ما يقرب من 5 ساعات أخرى.

ويستعد الأهلي لمواجهة "كانو سبورت" من خلال التدريبات الجماعية التي خاضها على ملعب التتش، وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق خلالها على تصويب بعض الأخطاء وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها أثناء المباراة المقبلة.