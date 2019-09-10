3 سيناريوهات تنتظرها بريطانيا للخروج من مأزق "بريكست"

أثار رفض النواب البريطانيين دعوة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إجراء انتخابات مبكرة، المزيد من التوتر للأزمة التي أوشكت أن تعصف بعاصمة الضباب، ولكن هناك بعض السيناريوهات المحتملة للأسابيع المقبلة.

تأجيل بريكست

يمكن أن ينجح النواب في تأجيل بريكست في حال فشل رئيس الوزراء بوريس جونسون في الحصول على اتفاق للانفصال، أو تمكن بطريقة ما من إقناع النواب بدعم الانفصال "دون اتفاق" بحلول 19 أكتوبر، لاسيما وقد تبنى النواب، وخلال الأسبوع الماضي، قانونًا يجبر جونسون على طلب تأجيل بريكست لمدة ثلاثة أشهر حتى 31 يناير 2020، مع خيار لتأجيله أكثر.

انتخابات مبكرة

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وهو الحل الذي دعا إليه جونسون بعد طرده 21 من النواب في حزبه المحافظ، الذين رفضوا قانون بريكست الأسبوع الماضي، حيث فقد جونسون غالبيته المفضلة في مجلس العموم، كما أن جونسون يرغب بأن تجري الانتخابات في 15 أكتوبر، على أمل فوزه بما يكفي من المقاعد في مجلس العموم لتمرير خططه المرتبطة ببريكست.

لكن حزب العمال المعارض أشار إلى أنه لن يدعم إجراء انتخابات إلا إذا تم التراجع تمامًا عن خيار الانسحاب دون اتفاق.

اتفاق بريكست

ومن الممكن أن يتمكن جونسون من تحقيق آماله بالخروج في نهاية أكتوبر بشرط إرضاء النواب والخروج باتفاق، خاصة أن رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، قد توصلت لاتفاق مع بروكسل العام الماضي لكن النواب رفضوه ثلاث مرّات.