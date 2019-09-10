اليمن والمكسيك يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية اليمني، منصور بجاش، مع القائم بأعمال السفير المكسيكي لدى اليمن، إدواردو إكتور فلوريس، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"، أن بجاش ناقش مع فلوريس، أوجه التعاون بين اليمن والمكسيك في المحافل الدولية، خاصة فيما يتعلق باجتماعات الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، وأوضح موقف حكومة الجمهورية اليمنية الثابت برفض أي محاولات تنتقص من حقوق الدول الوطنية والسيادية، خاصة تلك التي تعمل على تسييس ملف حقوق الإنسان، واستغلال هذه القضايا للتدخل في الشئون الداخلية للدول، مؤكدًا أن الحكومة اليمنية ملتزمة بكافة المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وأكد بجاش أن الميليشيات الحوثية هي المتسبب الرئيسي في كافة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بسبب استخدامها العنف والقوة ضد الحكومة اليمنية، وانقلابها على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ورفضها الاستجابة لكافة مبادرات السلام.