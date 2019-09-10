العثور على جثتي إرهابيين شرق الجزائر

قالت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، إن مفرزة للجيش عثرت على جثتي إرهابيين تم القضاء عليهما سابقا إثر عملية بحث وتفتيش ببلدة مروانة بولاية باتنة شرق البلاد.
وأشارت الوزارة، في موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء، إلى تدمير 6 مخابئ للإرهابيين تحوي مواد تستعمل في صناعة المتفجرات ومواد غذائية وأفرشة خلال نفس العملية.
من جهة أخرى، جرى اعتقال عنصري دعم للجماعات الإرهابية في إطار مكافحة الإرهاب خلال عمليتين منفصلتين بولايتي خنشلة والطارف شرق الجزائر.
كما دمرت مفرزة أخرى مخبأ يضم ورشة لصناعة القنابل ويحتوي على سبع قنابل تقليدية الصنع وأغراض أخرى ببلدة القل في ولاية سكيكدة.
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