الإمارات وموريتانيا تبحثان التعاون الدفاعي المشترك

بحث وكيل وزارة الدفاع الإماراتية مطر سالم الظاهري مع قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين اليوم الثلاثاء علاقات التعاون الدفاعي بين البلدين وسبل تعزيزها. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، كما بحثا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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