نصر الله: الوسيط الأمريكي الجديد بين لبنان وإسرائيل "صديق لتل أبيب"

أشار حسن نصر الله، زعيم جماعة حزب الله اللبناني، إلى أن المسؤول الأمريكي الذي يزور بيروت للتوسط بين لبنان وإسرائيل بسبب نزاع حدودي بحري "صديق لإسرائيل".

حث نصر الله المسؤولين اللبنانيين على التفاوض من نقطة قوة مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر.

وقد استقبل الرئيس ميشال عون، اليوم الثلاثاء، شنكر، الذي يقوم بزيارته الأولى إلى لبنان منذ توليه منصبه في وقت سابق من هذا العام.

تطالب كل من إسرائيل ولبنان بحوالي 860 كيلومتر مربع، أي حوالي 330 ميل مربع، من البحر الأبيض المتوسط.

يأمل لبنان أن يطلق العنان لإنتاج النفط والغاز في الخارج وهو يواجه أزمة اقتصادية. تتوسط واشنطن بين الدولتين اللتين تخوضان حربا رسمية منذ قيام إسرائيل في عام 1948.

وفي وقت سابق، قالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها أسقطت طائرة إسرائيلية بدون طيار على جنوب لبنان يوم الاثنين، بعد وقت قصير من عبورها من إسرائيل وسط توترات متصاعدة على طول الحدود بين البلدين في الأسابيع الأخيرة.

وقال بيان لحزب الله إن الطائرة بدون طيار أسقطت "بأسلحة مناسبة" على قرية الرامية وأن المسلحين يسيطرون عليها الآن. ولم يوضح البيان تفاصيل أكثر ولم يكن هناك تعليق فوري من إسرائيل.

وفي الشهر الماضي، قال نصر الله، إن جماعته ستواجه وتُسقط أي طائرات إسرائيلية بدون طيار تدخل المجال الجوي اللبناني، مما يزيد من احتمال نشوب صراع وسط توترات متزايدة.

تحدث نصر الله بعد اعلان السلطات تحطم طائرة إسرائيلية بدون طيار في أحد معاقل حزب الله في جنوب بيروت، وسقطت على سطح مبنى يضم المكتب الإعلامي لحزب الله، وانفجرت أخرى وتحطمت في مخطط خلف المبنى، مما تسبب في أضرار مادية.

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في الأسبوع الماضي، تبادلت إسرائيل وحزب الله إطلاق النار لأول مرة منذ سنوات. أطلق حزب الله صواريخ مضادة للدبابات على مركبة مدرعة إسرائيلية بالقرب من الحدود، دون وقوع إصابات. وردت إسرائيل بنيران المدفعية على جنوب لبنان.

وقال حزب الله إن الهجوم الصاروخي الذي وقع الأسبوع الماضي كان ردا على ضربة جوية إسرائيلية بالقرب من دمشق الشهر الماضي أسفرت عن مقتل اثنين من أعضائه. وقالت إسرائيل إن الهجوم أحبط فرقة هجوم بطائرة بدون طيار إيرانية. بعد أيام من الغارة الجوية، قال حزب الله إن طائرتي هجوم إسرائيليتين سقطتا في بيروت.

و تاتي هذه التطورات عقب اعلان جماعة حزب الله اللبنانية انها تستبعد شن حرب أوسع مع إسرائيل لكنها تقول إنها ستشن هجومًا مفاجئًا ردا على هجوم إسرائيلي بدون طيار جنوب بيروت في نهاية الأسبوع.

صرح نعيم قاسم لروسيا اليوم أن حزب الله لن "يخاف من تهديدات الحرب حتى لا ينتقم. لقد حدث عدوان وقلنا إننا سنرد وهذا ما سيحدث".

وقد رفض الإدلاء بتفاصيل، قائلًا "نريد أن يكون الهجوم مفاجئًا، وبالتالي ليس من مصلحتنا الكشف عن مزيد من التفاصيل".

وقد تصاعد التوتر مع لبنان بعد أن قالت بيروت إن طائرات إسرائيلية هاجمت قاعدة فلسطينية في شرق البلاد يوم الاثنين. جاءت الضربة في شرق لبنان بعد يوم من تحطم طائرة إسرائيلية بدون طيار في أحد معاقل حزب الله في جنوب بيروت بينما انفجرت طائرة أخرى وتحطمت بالقرب منها.

لم تعلق إسرائيل على أي من الحدثين.

خاضت إسرائيل وحزب الله حربًا استمرت شهرًا في عام 2006. وتعتبر إسرائيل الجماعة أكثر تهديداتها إلحاحًا.

