الصين تنتقد ألمانيا بسبب زيارة ناشط من هونج كونج

انتقدت الصين بشدة ألمانيا لعقد اجتماع مع جوشوا وونغ الناشط المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ.

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ اليوم الثلاثاء أن الصين اشتكت لألمانيا من زيارة وونغ إلى الدولة الأوروبية ولقائه مع وزير الخارجية هايكو ماس.

ووصفت ونج بانه انفصالي، وقالت إن ألمانيا سمحت له بالدخول "للمشاركة في أنشطة انفصالية مناهضة للصين".

التقى وونغ وماس في برلين مساء الاثنين في حدث استضافته صحيفة بيلد الألمانية.

و اوضحت هوا إنه لا يحق لأي حكومة أجنبية التدخل في شؤون هونج كونج لأنها مسألة صينية داخلية. وحثت ألمانيا على تجنب إرسال إشارة خاطئة إلى "القوى الانفصالية الراديكالية في هونغ كونغ".

وقد جددت زعيمة هونج كونج كاري لام مناشدة المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية لوقف العنف والمشاركة في الحوار، حيث حث أغنى رجل في المدينة الحكومة على توفير مخرج للمتظاهرين ومعظمهم من الشباب.

وعدت الحكومة الأسبوع الماضي بإلغاء مشروع قانون تسليم المجرمين الذي أشعل ثلاثة أشهر من الاحتجاجات لكنه فشل في استرضاء المتظاهرين، الذين تشمل مطالبهم أيضًا الإصلاحات الديمقراطية ومساءلة الشرطة.

قالت لام اليوم الثلاثاء إن تصاعد العنف سيعمق الخلافات ويطيل طريق التعافي. واضافت إن قرارها بسحب مشروع قانون تسليم المجرمين وغيره من المبادرات يعكس صدقها في تعافي المجتمع وإعادة السلام.

و تابعت قائلة "نحن نتطلع لإجراء حوار مباشرة مع الناس ولكن لدي نداء آخر هنا، أن الأولوية الأولى من أجل تحقيق هدف إحلال السلام والنظام في هونغ كونغ، هي ان يقول جميع سكان هونج كونج لا للعنف."

وصف الملياردير لي كا شينغ، في مقطع فيديو بثه التلفزيون المحلي، صيف الاضطرابات بأنه أسوأ كارثة منذ الحرب العالمية الثانية. في تعليقاته العلنية الأولى، وصف لي، البالغ من العمر 91 عامًا، الشباب بأنهم "أسياد مستقبلنا" وقال إنه يتعين على الحكومة استخدام العدالة برحمة في حل الأزمة.

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وقال لي في تصريح له "أنا قلق للغاية. نأمل أن يتمكن أهالي هونج كونج من الخروج من العاصفة. نأمل أن يتمكن الشباب من النظر في الصورة الكبيرة وأن يتمكن قادة مستقبلنا من الخروج من الازمة".

و اضاف "على الرغم من أن الإنسانية قد تصطدم أحيانا بسيادة القانون، في القضايا السياسية، يجب على الجانبين محاولة وضع أقدامهم في مكان آخر، من ثم يمكن تحويل الكثير من المشاكل الكبيرة إلى مشاكل أصغر". وقد نشر لى مؤخرا إعلانات صحفية تحث على إنهاء العنف.

يرى الكثيرون أن مشروع قانون تسليم المجرمين، الذي كان سيسمح بإرسال سكان هونغ كونغ إلى البر الرئيسي الصيني للمحاكمة، كمثال صارخ على تلاشي الحكم الذاتي للمدينة منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى السيطرة الصينية في عام 1997.

ولدى سؤالها عن تعليقات لي، وافقت لام على أن الحكومة "يمكنها أن تفعل المزيد ويمكنها أن تفعل ما هو أفضل" وخاصة في مقابلة الشباب لسماع شكاواهم.

لكنها شددت على أنه لا يمكن للحكومة أن تتغاضى عن العنف وستنفذ القانون بصرامة.

أصبحت الاضطرابات أكبر تحد لحكم بكين منذ استيلائها على هونغ كونغ. انتقدت بكين الاحتجاجات باعتبارها محاولة من جانب مجرمين لفصل الأراضي عن الصين، مدعومين بما وصفته بأنهم أجانب معادون.

أكدت لام مجددا اليوم الثلاثاء أن محاولات واشنطن ودول أجنبية أخرى للتدخل في الشؤون الداخلية لهونج كونج بشأن الحرية والحريات المدنية في المدينة كانت "غير ضرورية على الإطلاق".

وقالت إن الحكومة عليها "واجبات ومسئوليات" لحماية استقلال المدينة.

