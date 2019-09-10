حددت الحكومة السودانية عشرة أولويات ستشرع في تنفيذها خلال المائتي يوم الأولى من عمر الفترة الانتقالية. وعدد المتحدث باسم الحكومة، وزير الاعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، بان الاولويات هي ايقاف الحرب بناء السلام، معالجة الازمة الاقتصادية، الغاء القوانين المقيدة للحريات، ضمان استقلال القضاء وتشكيل لجان التحقيق في كل الجرائم، ضمان تعزيز حقوق النساء، اصلاح اجهزة الدولة، وضع سياسة خارجية متوازنة، التركيز على الرعاية والتنمية الاجتماعي، تعزيز دور الشباب، التحضير للمؤتمر الدستوري، مكافحة الفساد.

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كانت هذه تفاصيل خبر في 200 يوم.. تعرف على أولويات الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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