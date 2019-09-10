وزير الإعلام يؤكد على استئناف الدارسة منتصف سبتمبر الجاري

جدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الاعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، التأكيد على قرار الصادر من رئيس الحكومة، باستئناف الدراسة بمرحلتي الاساس والثانوي في الرابع عشر من سبتمبر الجاري.

وقال في مؤتمر صحافي اليوم "الثلاثاء" أن اجتماع مجلس الوزراء، حدد الدعوة لاجتماع عاجل لمناقشة احتياجات المدارس التعليمية.

وأضاف أن وزير المالية، الدكتور ابراهيم البدوي، وعد بمراجعة الميزانية واستقطاع الدعم لتوفير الاحتياجات الضرورية من اجلاس والكتاب المدرسي للطلاب.