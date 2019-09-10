قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، يرافقه أربعة وزراء، سيجرى أول زيارة خارجية له إلى دولة جنوب السودان الخميس المقبل.
وقال صالح في مؤتمر صحفي اليوم "الثلاثاء: عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء، أن الزيارة تستغرق يومان، للتأكيد على العلاقات الخاصة بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام: رئيس الوزراء يزور جوبا الخميس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.