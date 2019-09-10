وزير الإعلام: رئيس الوزراء يزور جوبا الخميس المقبل

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، يرافقه أربعة وزراء، سيجرى أول زيارة خارجية له إلى دولة جنوب السودان الخميس المقبل.

وقال صالح في مؤتمر صحفي اليوم "الثلاثاء: عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء، أن الزيارة تستغرق يومان، للتأكيد على العلاقات الخاصة بين البلدين.