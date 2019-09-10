وفد من المجلس السيادي يتفقد المناطق بالمتأثرة بالسيول

وصل وفد من المجلس السيادة الانتقالي صباح اليوم إلى مدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط البلاد، لتقديم المعينات والاحتياجات للمناطق المتأثرة بالسيول والأمطار. وضم الوفد كل من حسن محمد إدريس قاضي،عائشة موسي السعيد، الصديق تاور كافي، رجاء نيكولا عيسي عبدالمسيح. وتستغرق الزيارة الاولى للمدنيين بمجلس السيادة عدة ساعات، يتفقد فيها محلية المناقل الأكثر تضررا في الولاية.

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