وفاة 3 بمرض الكوليرا في ولاية النيل الأزرق

أكدت وزارة الصحة الاتحادية اصابة (4) أشخاص بمرض الكوليرا بولاية النيل الأزرق.
وقالت الوزارة في بيان أن 37 شخصا اصيبوا باسهال مائي حاد في اغسطس الماضي توفى 3 منهم في الولاية.
وأضاف البيان أن نتائج الفحص التي اجريت بمعمل استاك القومي للصحة العامة بالخرطوم أكد وجود بكتريا مرض الكوليرا في 4 من 6 عينات تم استلامها من مصابي ولاية النيل الأزرق.
وتابع أن مستشفيات المدينة لاتزال تستقبل الحالات المصابة، وإتخاذ الإجراءات والتحوطات اللازمة لتقوية وتفعيل غرفة الطوارئ، وإرسال فرق الإستجابة السريعة إلى المواقع المتأثرة.
واشار البيان إلى أن وزير الصحة اكرم على توم ابلغ منظمة الصحة العالمية، مطالبا باستيراد التطعيم ضد الكوليرا لحماية المواطنين.
وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة أخذ الحيطة الحذر وتناول مياه وماكولات نظيفة والتخلص السليم من النفايات والفضلات الآدمية ومكافحة الذباب وغسل الأيدي مع التبليغ الفوري لأقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض.
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