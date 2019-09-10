زيادة أسعار الأغذية تؤدي إلى ارتفاع التضخم في السودان

الخليج 365 :

ما زالت مجموعة الأغذية والمشروبات هي المحرك الرئيسي والأساسي للتضخم الذي ارتفع في شهر أغسطس الى ٥٣,١٣٪ وأدى لارتفاع بعض السلع مثل اللحوم والحبوب إلى أن تساهم المجموعة بنسبة ٦١,٨٨٪ من التضخم العام.

وجاء في البيان الصحفي للجهاز المركزي للإحصاء الذي صدر يوم الإثنين وتحصلت (سونا) على نسخة منه أن نسبة الزيادة بين شهري يوليو و أغسطس بلغت ٠,٥٤٪ وأن أسباب الزيادة ارتفاع مجموعتي النقل والتجهيزات والمعدات المنزلية بينما ما زالت مجموعة الأغذية والمشروبات هي المحرك الأساسي ومن المتوقع أن تنخفض سلع أخرى في الأشهر القادمة وهي الخضر٠

وهناك ارتفاع في معدل التغير السنوي (التضخم) لأسعار الجملة السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر أغسطس في إحدى عشرة ولاية بينما انخفض في سبع ولايات حيث سجلت ولاية جنوب دارفور الأعلى وأدناه ولاية كسلا.

وبلغ معدل التضخم في الريف نسبة ٥٤,٠٢٪ وفي الحضر ٥٠,٩٣٪ بزيادة طفيفة عن شهر يوليو .