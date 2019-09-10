عبد الواحد نور يرفض دعوة سلفاكير للجلوس مع وفد الحكومة الانتقالية بجوبا….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الناطق الرسمي للجبهة الثورية ” محمد زكريا” عن رفض رئيس حركة تحرير السودان “عبد الواحد محمد نور” دعوة الرئيس سلفاكير ميارديت، للالتقاء بوفد الحكومة، بشأن الترتيبات للمفاوضات مع الحركات المسلحة بجوبا.

وأكد زكريا في تصريح لـ”الصيحة” انخراط طرفي التفاوض في جلسات مباحثات تمهيدية بفندق (كراون) بالعاصمة الجنوبية جوبا عقب الجلسة الافتتاحية التي عُقِدت أمس، لبحث قضية التفاوض والترتيبات المتعلقة بها، وقال: نتوقع أن تنتهي الجلسات بتوقيع اتفاق حسن نوايا يخاطب الثقة وقضايا إطلاق سراح المعتقلين، وأضاف: هناك حرص وجدية من كافة الأطراف للوصول إلى توافقات خلال أيام.

والتأم أمس بعاصمة دولة جنوب السودان، أول لقاء بين وفد الحكومة والحركات المسلحة عقب تشكيل الحكومة المدنية للبدء في المباحثات حول المفاوضات التي من المتوقع أن تنطلق الأيام القادمة، وقد خاطب الجلسة الافتتاحية رئيس الجبهة الثورية دكتور الهادي ورئيس الحركة الشعبية القائد عبد العزيز الحلو والفريق أول ركن محمد حمدان دقلو مؤكدين حرصهم على السلام وضرورو توصل الأطراف إلى توافق، واختتمت الجلسة بكلمة الرئيس سلفا التي أكد عبرها سعادته بجمع هذه الأطراف مؤكداً على أنه لا توجد عوائق تحول دون الاتفاق، وضم وفد الحكومة أعضاء مجلس السيادة كل من الفريق أول ركن حميدتي والفريق ركن شمس الدين الكباشي، والفريق ركن ياسر العطا، والناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي والدكتور صديق تاور ومحمد الحسن التعايشي.