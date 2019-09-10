البنك المركزي يطالب رجل أعمال بـ”350″ جنيه حصائل صادر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قالت صحيفة الصيحة إنّ البنك المركزي أمهل أحد رجال الأعمال وبرلماني أسبق فترة أربعة أشهر لاسترداد مبلغ”350″ مليون جنيه وأكثر من”5″ ملايين دولار عبارة عن حصائل صادر.

وأكّدت الصحيفة بحسب مصادرها أنّ رجل الأعمال التي يعمل في مجالات الاستيراد والتصدير، ظل طوال السنوات السابقة يتهرّب من دفع حصائل الصادر، وفي كلّ مرّة يتم منحه مهلة، من قبل نافذين بالبنك المركزي.

وأشار إلى أنّ المهلة الأخيرة التي منحت لرجل الأعمال لا تقبل أيّ تسوية، وتتطلّب دفع المبلغ الأمر الذي يهدّد رجل الأعمال بدخول السجن.