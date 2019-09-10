اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019م هذا الصباح

الانتباهة

المالية: دعم السلع باقٍ

سامح شكري لـ”الانتباهة”: تنسيق مع الخرطوم حول السلام في السودان

معلومات خطيرة في تحقيقات مع حرم المعزول

الدرديري: الإعلان عن المملكة بسبب عدم سيادة السودان ومصر عليها

حميدتي يلتقي قادة الحركات المسلّحة وسلفاكير وجهًا لوجه مع مشار

اتهام مسؤولين بالبرلمان المحلول بالاستيلاء على”3″ ملايين جنيه

صقور الجديان في تحدٍ جديد بتصفيات كأس العالم وألمبياد اليابان

التيار

مجلس السيادة بجوبا..اختراق وشيك في ملف السلام

اجتماع مفصلي لمجلس الوزراء يدرس فتح الجامعات

القضارف: مظاهرات عارمة بالرهد وحرق مكتب للمحلية

تجمّع المهنيين: تعيين رئيس القضاء والنائب العام قريبًا

اختراق تفاوضي في محادثات جوبا

ولاء البوشي لـ”التيار”: لم أتجاوز أحداث فضّ الاعتصام ومقهورة بسبب”المجزرة”

السوداني

مشار في طائرة حميدتي إلى جوبا وتوقعات بحدوث اختراق كبير في ملف السلام

وزير التربية والتعليم يذرف الدموع..”المالية” تبقي على دعم السلع

“السوداني” تكشف تفاصيل التحقيقات مع مدير مكتب الرئيس السابق

اجتماع لـ”قوى الحرية” اليوم لحسم مرشحي البنى التحتية والثروة الحيوانية

“وزراء الحكومة” يتسلّمون”إقرارات ذمة”

سلفاكير يدعو الحكومة والحركات المسلّحة لإنهاء الحرب

رئيس منظمة”زيرو فساد” لـ”السوداني”: أوّل بلاغ لـ”زيرو فساد” كان ضد علي عثمان

الجريدة

تجمّع الطلاب: لجنة حمدوك وافقت على إعفاء مدراء الجامعات وحل الوحدات الجهادية

تظاهرات بأم الخير لعدم استجابة والي القضارف زيارة المنطقة

علي عثمان يرفض العلاج بمستشفى علياء

مقتل شخصين بحادث سقوط سيارة في النيل

الصيحة

المركزي يطالب رجل أعمال بـ”350″ مليون جنيه حصائل صادر

“العطا” يواصل كشف الأسرار لـ”الصيحة” بشأن سقوط الإنقاذ

رئيس مجلس السيادة: خطة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية

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المجهر:

وزير المالية يعلن استمرار الدعم على السلع الأساسية

أسرة (علي عثمان) تنفي شائعات (زيرو فساد)

“السيادي”: متفائلون بنجاح المحادثات الجارية مع قادة الحركات بجوبا

الأهرام اليوم:

انطلاق محادثات السلام المباشرة مع الحركات المسلحة في جوبا

حقوق الإنسان الدولية: التطورات الإيجابية في السودان مدعاة للاحتفاء

شكري: مصر تسعى لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

اليوم التالي:

البرهان: شرعنا في هيكلة الأجهزة الأمنية ومراجعة قوانينها

انطلاق التفاوض المباشر بين الحكومة و(الحركات) في جوبا

وزير المالية: لا يوجد توجه لرفع الدعم عن السلع حالياً

آخر لحظة:

وزير يبتدر مهامه بمعاقبة موظف

النيابة تتبرأ من إصدار أمر اعتقال لمسؤول أسبق

استئناف الجامعات على طاولة مجلس الوزراء اليوم

الدار:

بالصورة والقلم… استشهاد شابين بعد سقوط عربتهما من كبري الحلفايا إلى مياه النيل

خال الرئيس يفجر لـ(الدار) أخطر الأسرار في حياة البرهان

“كبر” يحول أمواله لحساب ابنته ونيابة الفساد تتحرى معه

التفاصيل الكاملة لاستشهاد أم وابنتها وأحفادها وصاحب عربة ترحال

“حمدوك”: استئناف الدراسة 14 سبتمبر ويوجه بتهيئة البيئة المدرسية

وزيرة التعليم العالي: مناقشة فتح الجامعات اليوم