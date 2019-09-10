تعيين مدير جديد لمخابرات الشرطة الجزائرية

وأجرى عبد القادر بن صالح، ليل الاثنين/الثلاثاء، حركة تغيير جديدة شملت تعيين 10 مسؤولين كبار في المديرية العامة للشرطة، ومست المصالح المركزية لجهاز الأمن الوطني، إضافة إلى مديريتي شرطة الحدود والشرطة القضائية.
يأتي ذلك، بعد 24 ساعة من تعيينات رئاسية جديدة لـ 40 مسؤولًا أمنيًا لرئاسة أمن الولايات، وذلك في أوسع وأول تغييرات تمس سلك الشرطة الجزائرية، منذ تنحي الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من نيسان/أبريل الماضي.
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