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تعيين مدير جديد لمخابرات الشرطة الجزائرية

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عين الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، القائد الأمني بن يطو سليمان مديراً عاماً لمخابرات الشرطة، أياماً قليلة بعد تنحية المدير العام للأمن الوطني عبد القادر بوهذبة وتعيين خليفة أونيسي بدلاً عنه.

وأجرى عبد القادر بن صالح، ليل الاثنين/الثلاثاء، حركة تغيير جديدة شملت تعيين 10 مسؤولين كبار في المديرية العامة للشرطة، ومست المصالح المركزية لجهاز الأمن الوطني، إضافة إلى مديريتي شرطة الحدود والشرطة القضائية.

يأتي ذلك، بعد 24 ساعة من تعيينات رئاسية جديدة لـ 40 مسؤولًا أمنيًا لرئاسة أمن الولايات، وذلك في أوسع وأول تغييرات تمس سلك الشرطة الجزائرية، منذ تنحي الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من نيسان/أبريل الماضي.

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