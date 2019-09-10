الكويت تصدر تحذيرا عاجلا لمواطنيها في أستراليا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذرت دولة الكويت مواطنيه، يوم الإثنين، المتواجدون على الأراضي الاسترالية من خطر حرائق الغابات.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، طالبت سفارة الكويت في كانبيرا المواطنين الموجودين في أستراليا، بضرورة توخي الحيطة والحذر، نظرا لما تتعرض له بعض الولايات الشرقية من حرائق في الغابات.

ودعت السفارة في بيان صادر عنها، إلى التواصل معها في الحالات الطارئة.

وقال مسؤولون في أجهزة الإطفاء بأستراليا، إن رياحا قوية أججت حرائق الغابات في ولايتين فيما تجتاح نيران خارجة عن السيطرة في بعض المناطق آلاف الأفدنة.

وذكرت هيئة خدمات الملاحة الجوية، أن الرياح القوية أثرت أيضا في الرحلات المتجهة إلى مطار سيدني الأكثر ازدحاما في البلاد حيث أغلق أحد مدارجه لثلاث ساعات اليوم، وفقا لرويترز.

واندلعت حرائق الغابات قبل موعدها المعتاد في ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز مثيرة تحذيرات من جهاز الإطفاء حيال فصل الصيف، الذي يستمر هناك من ديسمبر كانون الأول إلى فبراير/ شباط.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى نحو 90 كيلومترا في الساعة على طول الساحل الشرقي لنيو ساوث ويلز أمس الإثنين. ومن المتوقع أن تتراجع قوة الرياح اليوم الثلاثاء.