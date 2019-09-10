نقل عاصي الحلاني إلى المستشفى بعد سقوطه عن ظهر الحصان

تداول العديد من رواد موقع التغريدات العالمي ’’تويتر‘‘ أنباء تفيد تعرض الفنان اللبناني عاصي الحلاني، لحادث سقوط عن ظهر حصانه في مزرعته، وهو ما أثار قلق متابعيه خاصًة أنه تم نقله إلى مستشفى الرياق ببيروت لتلقي العلاج اللازم.

وكشف العديد من الرواد عبر تغريداتهم تفاصيل من هذا الحادث، فقالت متابعة تُدعى تانيا كفوري: ’’وقوع الفنان عاصي الحلاني عن حصانه وهو بحالة حرجة جدًا في مشفى رياق“.

وأضاف حساب آخر: ”تعرض الفنان عاصي الحلاني لإصابة في ذراعه الشمال بعد سقوطه من الحصان في مزرعته ونقل على إثرها إلى مستشفى الرياق ودخل الطوارئ لنيل المعالجة اللازمة“.