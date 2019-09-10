نقل عاصي الحلاني إلى المستشفى بعد سقوطه عن ظهر الحصان

وكشف العديد من الرواد عبر تغريداتهم تفاصيل من هذا الحادث، فقالت متابعة تُدعى تانيا كفوري: ’’وقوع الفنان عاصي الحلاني عن حصانه وهو بحالة حرجة جدًا في مشفى رياق“.
وأضاف حساب آخر: ”تعرض الفنان عاصي الحلاني لإصابة في ذراعه الشمال بعد سقوطه من الحصان في مزرعته ونقل على إثرها إلى مستشفى الرياق ودخل الطوارئ لنيل المعالجة اللازمة“.
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