البرلمان البريطاني يرفض طلب رئيس الوزراء جونسون لإجراء انتخابات مبكرة

وأكد معارضون في البرلمان أنهم لن يبحثوا قضية إجراء انتخابات مبكرة، لأن جونسون بحث في بروكسل تأجيل "بريكسيت".
ودعم طلب الحكومة بإجراء انتخابات مبكرة 293نائبا فقط من أصل 650 نائبا، وهي نسبة غير كافية للموافقة على الطلب، وفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية.
وللدعوة لإجراء انتخابات، تحتاج الحكومة 434 صوتا، أي بواقع ثلثي عدد النواب المنتخبين في مجلس العموم المؤلف من 650 عضوا.
وتعد تلك المرة الثانية التي يرفض فيها ملجلس العموم البريطاني طلب جونسون المتعلق بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال أقل من أسبوع.
هذا وصوّت مجلس العموم البريطاني مساء الأربعاء في 4 أيلول/سبتمبر 2019 ضدّ مذكرة طرحها رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 تشرين الأول/أكتوبر.
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