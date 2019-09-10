التصفيات المؤهلة ليورو 2020
الجبل الأسود مع التشيك 08:45 مساءً
إنجلترا مع كوسوفو 08:45 مساءً
لوكسمبرج مع صربيا 08:45 مساءً
ليتوانيا مع البرتغال 08:45 مساءً
ألبانيا مع أيسلندا 08:45 مساءً
فرنسا مع أندورا 08:45 مساءً
مولدوفا مع تركيا 08:45 مساءً
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا مع البحرين 01:30 ظهرًا
سنغافورة مع فلسطين 1:45 ظهرا
اليمن مع السعودية 02:00 ظهرًا
هونج كونج مع إيران 02:20 ظهرًا
أفغانستان مع بنجلادش 02:00 ظهرا
ماليزيا مع الإمارات 02:45 عصرًا
الكويت مع أستراليا 05:30 مساءً
قطر مع الهند 06:30 مساءً
تصفيات كأس العالم 2022 "أفريقيا"
إي سواتيني مع جيبوتي 03:00 عصرًا
مالاوي مع بوتسوانا 03:00 عصرًا
زمبابوي مع الصومال 03:00 عصرًا
موزمبيق مع الموريشيس 04:00 عصرًا
أنجولا مع غامبيا 05:00 مساءً
توجو مع جزر القمر 06:00 مساءً
السودان مع تشاد 06:00 مساءً
رواندا مع السيشيل 06:00 مساءً
غينيا بيساو مع ساوتومي وبرينسيب 06:30 مساءً
ناميبيا مع إريتريا 07:00 مساءً
كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد المباريات بتصفيات "يورو 2020 وكأس العالم 2022 بآسيا وأفريقيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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