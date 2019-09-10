دراسة: تعاطى الأفيون يخفض معدلات هرمون الذكورة

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من الفرع الطبي بجامعة تكساس في جالفيستون، عن انخفاض هرمون التستوستيرون للرجال الذين يتعاطون الأفيون.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalNewsToday”، أجرى باحثون من جامعة تكساس أول تحقيق واسع النطاق على المستوى الوطني حول عدد الرجال الذين يتناولون الأفيونيات بصورة ممتدة والذين عولجوا من انخفاض التستوستيرون.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين يتعاطون الأفيون ذى المفعول الطويل لديهم انخفاض فى هرمون التستوستيرون أكثر من الرجال الذين تناولوا الأفيون القصير المفعول.

وأظهرت دراسات سابقة أن انخفاض هرمون التستوستيرون مرتبط بإهدار العضلات، زيادة الوزن، هشاشة العظام، الرغبة الجنسية المنخفضة والعقم.

ووجد الباحثون أن المواد الأفيونية تمنع إطلاق المواد الكيميائية في الدماغ التي تؤدى إلى إنتاج هرمون التستوستيرون فى الخصية.

وقال كبير الباحثين "جاك بيلارجون"، أستاذ فى قسم الطب الوقائي وصحة المجتمع: "بالنظر إلى الزيادة الهائلة في استخدام المواد الأفيونية على مدار العشرين عامًا الماضية، فمن المحتمل أن يتزايد انخفاض هرمون التستوستيرون بسبب المواد الأفيونية الشائعة".

