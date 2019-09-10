مصرع 17 شخصا وإصابة 30 آخرين في انقلاب حافلة بالمغرب

وأشارت السلطات إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن ركاب مفقودين منذ انقلاب الحافلة في واد دمشان بمنطقة الخنك، يوم الأحد، "جراء السيول الفيضانية التي شهدها الوادي".
وأضافت أن 30 من الركاب أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، لكنهم في حالة "مستقرة"، ونقلوا إلى أحد مستشفيات الرشيدية.
وكان ثمانية أشخاص لقوا حتفهم أيضا جراء الفيضانات في جنوب المغرب، بعد أن باغتت السيول مئات الأشخاص الذين كانوا يتابعون مباراة كرة قدم، جرت على ملعب تمت إقامته في مجرى أحد الوديان في قرية بإقليم تارودانت.
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