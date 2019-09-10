المركزي الروسي.. النفط قد يهبط إلى 25 دولارا في 2020

وأضاف بنك روسيا أن تصور المخاطر المحتملة قد يتحقق في حالة تراجع الطلب على منتجات الطاقة في أنحاء العالم وتدهور توقعات النمو الاقتصادي العالمي.
وفي حالة تحقق ذلك التصور، فإن معدل التضخم الروسي قد يقفز إلى ما بين سبعة وثمانية بالمئة في 2020 مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بين 1.5 واثنين بالمئة.
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